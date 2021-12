Aperte le iscrizioni al master in relazioni istituzionali e comunicazione pubblica

Il Master erogato da ALMA LABORIS Bsuiness School e ideato da CONSUMERISMO No profit

L’attività delle Relazioni Istituzionali negli anni ha subito un profondo cambiamento: gli interessi individuali, collettivi e diffusi sono al centro delle principali scelte della politica nazionale e locale, e nelle scelte operative dei mercati.

Saper comunicare, unitamente al saper decidere, saper coinvolgere e saper comprendere le dinamiche alla base delle scelte decisionali è oggi indispensabile e richiede un mix di competenze ed esperienze, difficilmente acquisibile nei percorsi accademici tradizionali.

Al Professionista è richiesta una completa padronanza delle tecniche di comunicazione, in particolare, per quanto concerne public affair e lobbying, la relazione con i media, la costruzione del consenso, la negoziazione, l’interazione strategica con i decisori pubblici fino a litigation e comunicazione di crisi.

Servono vision e decision making su scala nazionale, europea e internazionale, investendo ambiti di politica economica ed economia pubblica, come pure di management aziendale ad alta complessità.

La finalità del Master in Comunicazione e Relazioni Istituzionali: Esperti in Lobbying & Public Affairs è dunque quella di far acquisire conoscenze attualizzate in ambito di relazioni istituzionali, della rappresentanza degli interessi e della comunicazione esterna di imprese, organizzazioni private e pubbliche, e agenzie di lobby, incluse il terzo settore.