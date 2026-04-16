+Tutela

Terzo Settore, riforma e criticità applicative: presente anche un professionista di Consumerismo

Al centro del confronto le criticità della riforma e la corretta applicazione delle norme in un settore in continua evoluzione

Foto di Redazione Redazione Invia un'email 16 Aprile 2026
1 minuto di lettura
scrivici »
Copertina articoli Consumerismo

Dimensione del testo: A Reducir tamaño de fuente. A Restablecer tamaño de fuente A Aumentar tamaño de fuente.

L’Avv. del Foro di Isernia, delegato regione Molise e con delega nazionale al comparto legale +Tutela di Consumerismo No Profit, ha partecipato al seminario della Scuola Superiore della Magistratura presso Villa di Castel Pulci a Scandici FI dal 13 aprile al 15 aprile 2026, dedicato all’attività economica degli Enti del Terzo Settore e delle imprese sociali.

WhatsApp Image at

Un appuntamento di alta formazione che ha riunito magistrati, accademici, avvocati (solo 5 in Italia) e notai per analizzare le principali criticità applicative della riforma del Terzo Settore, oggi al centro di un sistema che conta oltre 140.000 enti iscritti al RUNTS.

Nel corso dei lavori, l’Avv. Paolo Di Donato ha preso parte al gruppo di studio sulla pubblicità nel RUNTS e nel Registro delle Imprese, approfondendo temi centrali come effetti dell’iscrizione, verifica dei requisiti sostanziali, regime transitorio delle ONLUS, possibili criticità nei procedimenti di iscrizione

WhatsApp Image at

La partecipazione si inserisce nell’attività professionale quotidiana svolta a supporto degli Enti del Terzo Settore e rafforza, al contempo, l’impegno nel comparto legale di Consumerismo, orientato alla tutela, alla trasparenza e alla corretta applicazione della normativa.

Un’esperienza di confronto qualificato che conferma l’importanza di un aggiornamento costante su una disciplina in continua evoluzione e con impatti diretti su enti, cittadini e sistema economico-sociale.

STAMPA QUESTO ARTICOLO
Foto di Redazione Redazione Invia un'email 16 Aprile 2026
1 minuto di lettura

Leggi anche:

Consumerismo No profit

Tutela del consumatore, Consumerismo inventa un nuovo modello. La Lobby

15 Aprile 2026
Copertina articoli Consumerismo

Bollette idriche in Molise: Consumerismo convocata da GRIM

3 Aprile 2026
assicurazione auto

Rc auto 2026: l’allarme di Consumerismo su tasse e rincari record

31 Marzo 2026
Copertina articoli Consumerismo

Bollette idriche in Molise: Consumerismo tra accessi agli atti e azione collettiva.

25 Marzo 2026
Pulsante per tornare all'inizio
RICHIEDI ASSISTENZA