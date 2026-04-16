Terzo Settore, riforma e criticità applicative: presente anche un professionista di Consumerismo

L’Avv. Paolo Di Donato del Foro di Isernia, delegato regione Molise e con delega nazionale al comparto legale +Tutela di Consumerismo No Profit, ha partecipato al seminario della Scuola Superiore della Magistratura presso Villa di Castel Pulci a Scandici FI dal 13 aprile al 15 aprile 2026, dedicato all’attività economica degli Enti del Terzo Settore e delle imprese sociali.

Un appuntamento di alta formazione che ha riunito magistrati, accademici, avvocati (solo 5 in Italia) e notai per analizzare le principali criticità applicative della riforma del Terzo Settore, oggi al centro di un sistema che conta oltre 140.000 enti iscritti al RUNTS.

Nel corso dei lavori, l’Avv. Paolo Di Donato ha preso parte al gruppo di studio sulla pubblicità nel RUNTS e nel Registro delle Imprese, approfondendo temi centrali come effetti dell’iscrizione, verifica dei requisiti sostanziali, regime transitorio delle ONLUS, possibili criticità nei procedimenti di iscrizione

La partecipazione si inserisce nell’attività professionale quotidiana svolta a supporto degli Enti del Terzo Settore e rafforza, al contempo, l’impegno nel comparto legale di Consumerismo, orientato alla tutela, alla trasparenza e alla corretta applicazione della normativa.

Un’esperienza di confronto qualificato che conferma l’importanza di un aggiornamento costante su una disciplina in continua evoluzione e con impatti diretti su enti, cittadini e sistema economico-sociale.