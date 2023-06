Al polso dei piloti del Mythical Cars Rally a Varzi il bracciale AIDme

Si sono portate in strada le auto più belle e suggestive di un periodo straordinario dei rally mondiali, quello che va dal 1995 al 2021. Una gara “atipica sperimentale”, riservata appunto a quelle regine del controsterzo che furono in grado di imporsi sugli asfalti del Mondiale, presentata egregiamente dal cronista e commentatore sportivo di Eurosport Italia, Nicola Villani.

Macchine che hanno fatto sognare come la Lancia Delta Hf Integrale nella sua ultima evoluzione, le Subaru Impreza Gruppo A e Wrc, le Mitsubishi Lancer, le Peugeot 306 Maxi, le Wrc 1600 ancora tanto prestanti e affascinanti, come la Citroën DS3 o la Ford Fiesta, per arrivare alle Wrc Plus, le vetture che hanno animato il Mondiale Rally fino al 2021 e che hanno raggiunto il vertice in fatto di spettacolo e prestazioni.

Auto da sogno, guidate da alcuni dei più grandi interpreti del rallismo internazionale come la campionessa turca Burcu Cetinkaya, accompagnata dalla navigatrice Geney Cicek, tornata al volante proprio in occasione di questo evento alla guida della Mini R4 dotata dell’innovativo Kit Oreca, che per la loro sicurezza, stiamo parlando di ben 34 equipaggi, portavano al polso il bracciale salvavita AIDme. La stessa Burcu Centinkaya, felice di essere nuovamente in Italia dopo una lunga pausa, si è dimostrata entusiasta dell’iniziativa del bracciale AIDme chiedendo i programmi di Audens per l’esportazione del dispositivo in Turchia. La risposta della società è stata decisamente positiva e propositiva in merito ad una comunione di intenti per l’inserimento del dispositivo nei mercati esteri tra cui, appunto, la Turchia.

Anche l’ex calciatore belga di squadre come Torino, Lazio e Inter, ora procuratore sportivo, Gaby Mudingayi, in veste, per la serata del 27 maggio, di ideatore di una nuova linea sportiva di abbigliamento LA REBELLE presentata con una sfilata alla presenza di nomi illustri dello spettacolo, ha apprezzato e subito indossato il bracciale AIDme. L’influencer Luisa Furnari, ha così apprezzato il progetto AIDme da rappresentare idealmente l’azienda Audens, scrivendosi il nome della stessa nello splendido costume di sola pittura, “indossato” per l’occasione. Sul podio più alto i piloti francesi Patrick Magnou e Antony Villanova con la loro Peugeot 306 Maxi, al secondo posto l’equipaggio di casa composto da Michele Tagliani e Erica Furlan con una magnifica Abarth Grande Punto S2000 e in terza posizione un altro idolo di casa, il pilota Davide Nicelli jr., navigato da Tiziano Pieri, con la Renault Clio S1600. Tutti i piloti indossavano il bracciale AIDme, per la prima volta presente nel mondo delle gare automobilistiche. Un grande aiuto in caso di emergenza.

I big della gara sono rimasti molto soddisfatti dell’evento, da un’idea di Andrea Adamo, per il fantastico contatto con un pubblico che ha partecipato con grande entusiasmo a 4 giorni di vero spettacolo al centro di Varzi, pubblico che ha dimostrato molto interesse anche per il bracciale AIDme presentato nella serata conclusiva dal Procuratore di Audens, azienda ideatrice del prodotto, Dr. Alberto Macelli.

Aspettiamo tutti un nuovo Mythical Cars Rally, un evento destinato a catturare il cuore degli appassionati degli sport motoristici di tutto il mondo.