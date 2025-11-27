Notizie

Caramanico Terme e Fiuggi, due borghi termali uniti dalle radici: l’Italia autentica diventa leva di sviluppo

Con la tappa abruzzese di “Italian Routes – Beyond Roots”, il progetto Radici e Imprese, promosso da Italea Abruzzo, Italea Lazio e NeverEndingTourism, ha presentato Mavivo Experience, la prima piattaforma digitale dedicata al Turismo del Made in Italy.

Foto di Barbara Molinario Barbara Molinario Invia un'email 27 Novembre 2025

L’Italia autentica torna protagonista, e lo fa partendo dai territori che più di tutti rappresentano la sua identità profonda. Dopo l’evento di Fiuggi, anche Caramanico Terme ha ospitato una giornata di confronto e progettualità dedicata al valore economico e culturale delle radici.

 

Due borghi termali, due regioni e un’unica visione: trasformare la diaspora italiana in una risorsa di sviluppo reale, in grado di connettere imprese, comunità e mercati internazionali.

L’iniziativa, organizzata da Italea Abruzzo, Italea Lazio e NeverEndingTourism con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha confermato che la diplomazia economica delle radici non è più un concetto astratto, ma un modello concreto di crescita. Caramanico Terme, con il suo patrimonio termale e naturalistico unico, è diventato un laboratorio nazionale per la rinascita delle aree interne, dimostrando che autenticità, sostenibilità e innovazione possono convivere e generare valore.

Il Sindaco Franco Parone ha aperto i lavori ricordando il ruolo identitario del territorio e il crescente interesse internazionale verso i piccoli paesi dell’Abruzzo. L’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Abruzzo, Tiziana Magnacca, ha sottolineato che il desiderio di italianità nel mondo è oggi più forte che mai e che le aree interne sono una risorsa strategica per l’attrattività nazionale. La Vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, ha confermato la volontà di consolidare la collaborazione interregionale, mentre il Consigliere Giovanni Maria De Vita del MAECI, nel suo messaggio video, ha ribadito l’importanza del turismo delle radici come strumento di connessione tra le comunità italiane nel mondo e i territori d’origine.

Tra gli interventi più attesi, la presentazione ufficiale di MAVIVO EXPERIENCE, la prima piattaforma digitale dedicata al Turismo del Made in Italy. Lanciata da Italea Abruzzo in collaborazione con NeverEndingTourism, MAVIVO EXPERIENCE rappresenta un nuovo modo di raccontare e vivere l’Italia produttiva, mettendo in rete borghi, artigiani, imprese e viaggiatori. Makers, Artisans, Villages, Identity, Value, Origins: sei parole chiave per una piattaforma che trasforma la scoperta del Made in Italy in esperienza diretta.

Dal confronto tra istituzioni, università, imprese e comunità italiane nel mondo è emersa una convinzione condivisa: il turismo delle radici non è solo un fenomeno culturale, ma una leva economica in grado di generare sviluppo sostenibile, export e investimenti. Dall’Argentina e dagli Stati Uniti sono arrivati segnali concreti di interesse: professionisti e operatori turistici hanno descritto una crescente domanda di autenticità, di esperienze nei borghi, di contatti con aziende vere e territori genuini.

La giornata ha dato voce anche al mondo produttivo e accademico. Le università di Chieti–Pescara, Teramo, Cassino e Molise hanno presentato progetti di rigenerazione territoriale e turismo sostenibile, mentre associazioni e reti come l’UNPLI Abruzzo, i Borghi più Belli d’Italia e l’ANCI hanno richiamato la necessità di politiche stabili, infrastrutture e servizi per garantire la rinascita delle aree interne.

La rete di endorsement raccolta da Radici e Imprese conferma la solidità del percorso: Pina Costa di Assocamerestero ha espresso apprezzamento per la coerenza strategica con la rete delle Camere di Commercio Italiane all’Estero; Angelo Barone, presidente della Consulta Nazionale dei Distretti del Cibo, ha evidenziato la sinergia con le filiere agroalimentari; il Centro Laudato Sì del Governatorato Vaticano ha riconosciuto la convergenza sugli obiettivi di rigenerazione dei paesi; mentre dai rappresentanti della diaspora, come Rosario Mariani e Silvia Baldini, è arrivato un chiaro messaggio di fiducia e di voglia di partecipare alla costruzione del futuro dell’Italia autentica.

Come ha affermato NeverEndingTourism, “oggi l’autenticità è il nuovo vantaggio competitivo dell’Italia”. Radici e Imprese ha dimostrato che unendo Made in Italy, imprese, territori e diaspora si può costruire una nuova diplomazia economica fondata sulla fiducia, sulle relazioni e sulla qualità.

Consumerismo, che da tempo sostiene iniziative dedicate alla valorizzazione del turismo responsabile e delle destinazioni italiane sostenibili, continuerà a raccontare e promuovere queste esperienze di crescita che uniscono identità, economia e territorio. Perché l’Italia vera, quella che nasce nei borghi, nelle botteghe e nelle comunità, è la nostra più grande ricchezza.

Foto di Barbara Molinario Barbara Molinario Invia un'email 27 Novembre 2025
Foto di Barbara Molinario

Barbara Molinario

Barbara Molinario è giornalista ed esperta di comunicazione, con oltre venticinque anni di esperienza nel mondo dell’editoria. Opinionista indipendente, interviene su temi legati ai consumi e alla tutela dei consumatori. Collabora con numerose testate giornalistiche, agenzie stampa, web, radio e TV, tra cui TG1, Rai Parlamento, Unomattina, Estate in Diretta, Tg2 Costume e Società, Agorà, Mi Manda Rai 3, TGR Lazio, Mattino Cinque, Ansa, Aska, Adn Kronos. È anche speaker radiofonica. Esperta di moda e costume, è direttrice del magazine Fashion News Magazine. Segretario Generale dell’associazione no profit Consumerismo, si occupa di promozione dei diritti dei cittadini e sensibilizzazione sociale. È inoltre Presidente dell’associazione Road to green 2020, con cui promuove la sostenibilità ambientale attraverso il forum internazionale “La città del futuro” e il contest #roadtogreen, che valorizza artisti, designer e innovatori. Con il progetto Road to pink è attivamente impegnata nella lotta contro la violenza di genere. Progettista di interventi per privati e bandi pubblici, opera nei settori dell’impresa e del sociale, sviluppando iniziative ad alto impatto culturale, ambientale ed educativo. È attivista nel campo della tutela e formazione dei minori. Conta all’attivo progetti come Legal Love e Mangio dopo, che affrontano temi legati al benessere psico-fisico dei più giovani, collaborando con scuole e istituzioni pubbliche. Docente di comunicazione, ufficio stampa, pubbliche relazioni e organizzazione eventi, è amministratore della società DBG Management & Consulting srl ed è tra i soci fondatori del Convention Bureau Roma e Lazio. È stata per anni attiva nel sistema Confindustria. Tra le sue pubblicazioni e produzioni: Combattere il cyberbullismo. Riconoscere le Fake News. Gestire gli haters; Zero, il libretto interattivo contro lo spreco del cibo; Racconto di una vita da Corsaro. Pier Paolo Pasolini; Riciclare è un’arte; Sostenibilità nell’industria della moda, tra nuovi trend, falsi miti. Come presidente dell’Associazione no profit Road to green 2020, dal 2016 ogni anno organizza il Forum internazionale “La città del futuro” dedicato alla promozione della sostenibilità ambientale, con il sostegno del Ministero della Transizione Ecologica, tante istituzioni e realtà private attive nel mondo dell’ecologia. Mecenate appassionata di arte e cultura, promuove e favorisce le belle arti, dal 2017 dà voce e spazio a creativi attraverso il contest #roadtogreen sostenendo concretamente artisti, designer, ricercatori, studiosi, letterati. Attivista contro la violenza di genere in ogni forma, tramite il progetto Road to pink dà voce alle donne. Amministratore della società di eventi e ufficio stampa DBG Management & Consulting, è tra i soci fondatori del Convention Bureau Roma e Lazio, per anni ha militato in Confindustria. Tra le pubblicazioni ed i videocorsi: “Combattere il cyberbullismo. Riconoscere le Fake News. Gestire gli haters.”; “Zero, il libretto interattivo contro lo spreco del cibo”; “Racconto di una vita da Corsaro. Pier Paolo Pasolini.”; “Riciclare è un’arte”; “Sostenibilità nell’industria della moda, tra nuovi trend, falsi miti”.
Pulsante per tornare all'inizio
RICHIEDI ASSISTENZA