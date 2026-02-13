San Valentino – Fragole già pronte e in calo dell’8% rispetto al 2025

Tra i prodotti agroalimentari più richiesti per i festeggiamenti di San Valentino, non mancano mai fragole, ostriche e spumante. Per tale occasione, BMTI ha realizzato un’analisi congiunturale sull’andamento dei prezzi all’ingrosso di tali prodotti, a partire sia dalle rilevazioni effettuate nei mercati all’ingrosso della Rete Italmercati, nel caso delle fragole e delle ostriche, sia dai listini formulati dalle Camere di Commercio, nel caso dello spumante.

L’analisi evidenzia, ancora una volta, come i fattori climatici influenzano profondamente la disponibilità e i prezzi.

Nello specifico, per le fragole, si registra un generale anticipo della campagna favorita da un autunno eccezionalmente caldo, che ha accelerato i cicli biologici nelle aree meridionali portando a un aumento dell’offerta rispetto alla media storica del periodo. Nei mercati sono presenti la varietà lucana, con prezzi all’ingrosso che oscillano tra i 7,00 e i 7,50 euro/kg, posizionandosi su una fascia leggermente superiore rispetto alle fragole provenienti da Campania, Sicilia e Calabria, le cui quotazioni si attestano mediamente intorno ai 6,00 euro/kg. In generale, rispetto allo stesso periodo del 2025, si riscontra un calo del prezzo all’ingrosso dell’8%. Infatti, a questa abbondanza di prodotto non corrisponde ancora una risposta vigorosa della domanda che, invece, risulta ancora bassa poiché psicologicamente influenzata dalle condizioni meteorologiche poco favorevoli, che non invogliano il consumatore ad acquistare prodotti tipicamente primaverili. Infine, sul fronte della qualità, la limitata esposizione solare degli ultimi tempi impedisce ancora il raggiungimento di un livello ottimale, sebbene il prodotto sia già abbastanza buono.

Per quanto riguarda le ostriche, febbraio è un buon mese per consumarle poiché le temperature le mantengono fresche e gustose. Occorre sottolineare, però, che sono un prodotto ittico caratterizzato da una grande forbice di prezzo che, all’ingrosso, va dai 5,00 ai 30,00 euro/Kg a seconda della zona di produzione e della varietà. In questo periodo, la domanda è in aumento ed è trainata principalmente dal settore della ristorazione, proprio in vista di San Valentino. Dall’analisi realizzata da BMTI, si registra un incremento medio del prezzo all’ingrosso del 5,3% per le ostriche concave rispetto al 2025 mentre una stabilità netta per la varietà piatta.

Per quanto riguarda l’accompagnamento di questi prodotti, i dati contenuti nei listini delle Camere di commercio, relative ai prezzi all’ingrosso dei vini sfusi, mostrano che i vini spumanti frizzanti a gennaio sono risultati più bassi del 2,7% rispetto allo scorso anno, in linea con la flessione che si registra per il comparto dei vini in generale, sempre sfusi (-3% tra gennaio 2025 e gennaio 2026).