Una giornata al mare nel 2026 costa quasi 200 euro: le stime dell’Osservatorio Consumerismo

Andare al mare è uno dei simboli dell’estate italiana, ma anche una delle spese che negli ultimi anni è cresciuta di più. Non sono aumentati soltanto i costi di ombrelloni e lettini: a incidere sul conto finale sono anche il pranzo, le bevande, il parcheggio e tutti quei piccoli extra che, sommati tra loro, possono trasformare una semplice giornata in spiaggia in una spesa di tutto rispetto.
L’Osservatorio Consumerismo ha elaborato una stima dei costi medi che si sostengono nel mese di agosto 2026, distinguendo tra stabilimento balneare e spiaggia libera.
Stabilimento balneare
Osservatorio Consumerismo – Stime agosto 2026
Una giornata al mare per una famiglia di 4 persone:
- Ombrellone e due lettini: 45-60 euro
- Parcheggio: 8-15 euro
- Pranzo (bar o ristorante dello stabilimento): 70-90 euro
- Acqua, bibite, gelati e caffè: 25-35 euro
- Docce, giochi per bambini, piccoli extra: 15-25 euro
Spesa complessiva stimata:
- Minima: 163 euro
- Media: 195 euro
- Massima: 225 euro
Spiaggia libera
Osservatorio Consumerismo – Stime agosto 2026
Una giornata in spiaggia libera per una famiglia di 4 persone:
- Parcheggio: 8-15 euro
- Attrezzatura già in possesso (ammortamento di ombrellone, sedie, borsa frigo, ecc.): calcoliamo 5-10 euro di nuovi acquisti, come una ciambella gonfiabile ad esempio
- Pranzo al sacco o take-away: 35-55 euro
- Acqua, bibite, gelati e caffè: 20-30 euro
- Docce, servizi, ghiaccio, piccoli extra: 10-20 euro
Spesa complessiva stimata:
- Minima: 78 euro
- Media: 100 euro
- Massima: 130 euro
Il peso della giornata al mare sul budget estivo
Le stime dell’Osservatorio Consumerismo fotografano un’estate in cui il costo del mare è diventato una voce sempre più rilevante del budget delle vacanze. Anche quando si rinuncia ai servizi dello stabilimento balneare, trascorrere una giornata in spiaggia richiede ormai una spesa che, fino a pochi anni fa, sarebbe sembrata difficilmente immaginabile.
Vacanze più brevi e budget sotto pressione
L’aumento dei costi sta modificando anche la durata delle vacanze. Sempre più italiani scelgono soggiorni più brevi, distribuiti nell’arco dell’estate, oppure riducono direttamente il numero dei giorni fuori casa per contenere la spesa complessiva.
Secondo le stime dell’Osservatorio Consumerismo, scegliendo uno stabilimento balneare una vacanza al mare comporta una spesa media di:
- Weekend (2 giornate): 390 euro
- Una settimana (7 giornate): 1.365 euro
- Quindici giorni: 2.925 euro
Optando per la spiaggia libera, i costi medi scendono a:
- Weekend (2 giornate): 200 euro
- Una settimana (7 giornate): 700 euro
- Quindici giorni: 1.500 euro
A queste cifre va aggiunto il costo del viaggio, che negli ultimi anni è diventato una delle voci più pesanti del budget delle vacanze.
Quanto costa raggiungere la meta
Osservatorio Consumerismo – Stime agosto 2026
Costo medio del viaggio A/R per una famiglia di 4 persone
- Auto (carburante, pedaggi, parcheggi e soste): 180-350 euro, in base alla distanza percorsa e al numero di caselli autostradali.
- Treno: 220-550 euro, a seconda della tratta, della categoria di viaggio e dell’anticipo con cui si acquistano i biglietti.
- Aereo: 400-1.000 euro, con costi che aumentano sensibilmente per le destinazioni più richieste e per le prenotazioni effettuate a ridosso della partenza.
- Traghetto con auto al seguito: 500-1.200 euro, con le tratte verso Sardegna e Sicilia che registrano i rincari più elevati durante il mese di agosto, soprattutto nelle settimane a ridosso di Ferragosto.
Sommando il costo del soggiorno e quello degli spostamenti, il budget necessario cresce rapidamente. Una famiglia che sceglie una vacanza di una settimana in stabilimento balneare può spendere mediamente tra 1.545 e 2.565 euro se viaggia in auto, tra 1.585 e 2.915 euro se sceglie il treno, tra 1.765 e 3.365 euro se vola e tra 1.865 e 4.125 euro se raggiunge la destinazione in traghetto con l’auto al seguito.
Per una vacanza di quindici giorni, il costo complessivo può superare facilmente i 4.000 euro e arrivare oltre i 5.000 euro quando la meta richiede uno spostamento in traghetto o in aereo durante il mese di agosto.
Le stime dell’Osservatorio Consumerismo mostrano come il costo dei trasporti stia incidendo sempre di più sulle scelte degli italiani. È anche per questo che aumentano i weekend, le vacanze brevi e la scelta di destinazioni più vicine, dove il peso del viaggio sul budget complessivo risulta più contenuto.