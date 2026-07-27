Una giornata al mare nel 2026 costa quasi 200 euro: le stime dell’Osservatorio Consumerismo

Vacanze più brevi e budget sotto pressione

L’aumento dei costi sta modificando anche la durata delle vacanze. Sempre più italiani scelgono soggiorni più brevi, distribuiti nell’arco dell’estate, oppure riducono direttamente il numero dei giorni fuori casa per contenere la spesa complessiva.

Secondo le stime dell’Osservatorio Consumerismo, scegliendo uno stabilimento balneare una vacanza al mare comporta una spesa media di:

Weekend (2 giornate): 390 euro

Una settimana (7 giornate): 1.365 euro

Quindici giorni: 2.925 euro

Optando per la spiaggia libera, i costi medi scendono a:

Weekend (2 giornate): 200 euro

Una settimana (7 giornate): 700 euro

Quindici giorni: 1.500 euro

A queste cifre va aggiunto il costo del viaggio, che negli ultimi anni è diventato una delle voci più pesanti del budget delle vacanze.

Quanto costa raggiungere la meta

Osservatorio Consumerismo – Stime agosto 2026

Costo medio del viaggio A/R per una famiglia di 4 persone

Auto (carburante, pedaggi, parcheggi e soste): 180-350 euro , in base alla distanza percorsa e al numero di caselli autostradali.

(carburante, pedaggi, parcheggi e soste): , in base alla distanza percorsa e al numero di caselli autostradali. Treno : 220-550 euro , a seconda della tratta, della categoria di viaggio e dell’anticipo con cui si acquistano i biglietti.

: , a seconda della tratta, della categoria di viaggio e dell’anticipo con cui si acquistano i biglietti. Aereo : 400-1.000 euro , con costi che aumentano sensibilmente per le destinazioni più richieste e per le prenotazioni effettuate a ridosso della partenza.

: , con costi che aumentano sensibilmente per le destinazioni più richieste e per le prenotazioni effettuate a ridosso della partenza. Traghetto con auto al seguito: 500-1.200 euro, con le tratte verso Sardegna e Sicilia che registrano i rincari più elevati durante il mese di agosto, soprattutto nelle settimane a ridosso di Ferragosto.

Sommando il costo del soggiorno e quello degli spostamenti, il budget necessario cresce rapidamente. Una famiglia che sceglie una vacanza di una settimana in stabilimento balneare può spendere mediamente tra 1.545 e 2.565 euro se viaggia in auto, tra 1.585 e 2.915 euro se sceglie il treno, tra 1.765 e 3.365 euro se vola e tra 1.865 e 4.125 euro se raggiunge la destinazione in traghetto con l’auto al seguito.

Per una vacanza di quindici giorni, il costo complessivo può superare facilmente i 4.000 euro e arrivare oltre i 5.000 euro quando la meta richiede uno spostamento in traghetto o in aereo durante il mese di agosto.

Le stime dell’Osservatorio Consumerismo mostrano come il costo dei trasporti stia incidendo sempre di più sulle scelte degli italiani. È anche per questo che aumentano i weekend, le vacanze brevi e la scelta di destinazioni più vicine, dove il peso del viaggio sul budget complessivo risulta più contenuto.