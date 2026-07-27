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Una giornata al mare nel 2026 costa quasi 200 euro: le stime dell’Osservatorio Consumerismo

Dagli ombrelloni al pranzo, fino ai costi del viaggio: ecco quanto spendono oggi le famiglie italiane per una giornata al mare e per una vacanza estiva.

Foto di Barbara Molinario Barbara Molinario Invia un'email 27 Luglio 2026
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Andare al mare è uno dei simboli dell’estate italiana, ma anche una delle spese che negli ultimi anni è cresciuta di più. Non sono aumentati soltanto i costi di ombrelloni e lettini: a incidere sul conto finale sono anche il pranzo, le bevande, il parcheggio e tutti quei piccoli extra che, sommati tra loro, possono trasformare una semplice giornata in spiaggia in una spesa di tutto rispetto.

L’Osservatorio Consumerismo ha elaborato una stima dei costi medi che si sostengono nel mese di agosto 2026, distinguendo tra stabilimento balneare e spiaggia libera.

Stabilimento balneare

Osservatorio Consumerismo – Stime agosto 2026

Una giornata al mare per una famiglia di 4 persone:

  • Ombrellone e due lettini: 45-60 euro
  • Parcheggio: 8-15 euro
  • Pranzo (bar o ristorante dello stabilimento): 70-90 euro
  • Acqua, bibite, gelati e caffè: 25-35 euro
  • Docce, giochi per bambini, piccoli extra: 15-25 euro

Spesa complessiva stimata:

  • Minima: 163 euro
  • Media: 195 euro
  • Massima: 225 euro

Spiaggia libera

Osservatorio Consumerismo – Stime agosto 2026

Una giornata in spiaggia libera per una famiglia di 4 persone:

  • Parcheggio: 8-15 euro
  • Attrezzatura già in possesso (ammortamento di ombrellone, sedie, borsa frigo, ecc.): calcoliamo 5-10 euro di nuovi acquisti, come una ciambella gonfiabile ad esempio
  • Pranzo al sacco o take-away: 35-55 euro
  • Acqua, bibite, gelati e caffè: 20-30 euro
  • Docce, servizi, ghiaccio, piccoli extra: 10-20 euro

Spesa complessiva stimata:

  • Minima: 78 euro
  • Media: 100 euro
  • Massima: 130 euro

Il peso della giornata al mare sul budget estivo

Le stime dell’Osservatorio Consumerismo fotografano un’estate in cui il costo del mare è diventato una voce sempre più rilevante del budget delle vacanze. Anche quando si rinuncia ai servizi dello stabilimento balneare, trascorrere una giornata in spiaggia richiede ormai una spesa che, fino a pochi anni fa, sarebbe sembrata difficilmente immaginabile.

Vacanze più brevi e budget sotto pressione

L’aumento dei costi sta modificando anche la durata delle vacanze. Sempre più italiani scelgono soggiorni più brevi, distribuiti nell’arco dell’estate, oppure riducono direttamente il numero dei giorni fuori casa per contenere la spesa complessiva.

Secondo le stime dell’Osservatorio Consumerismo, scegliendo uno stabilimento balneare una vacanza al mare comporta una spesa media di:

  • Weekend (2 giornate): 390 euro
  • Una settimana (7 giornate): 1.365 euro
  • Quindici giorni: 2.925 euro

Optando per la spiaggia libera, i costi medi scendono a:

  • Weekend (2 giornate): 200 euro
  • Una settimana (7 giornate): 700 euro
  • Quindici giorni: 1.500 euro

A queste cifre va aggiunto il costo del viaggio, che negli ultimi anni è diventato una delle voci più pesanti del budget delle vacanze.

Quanto costa raggiungere la meta

Osservatorio Consumerismo – Stime agosto 2026

Costo medio del viaggio A/R per una famiglia di 4 persone

  • Auto (carburante, pedaggi, parcheggi e soste): 180-350 euro, in base alla distanza percorsa e al numero di caselli autostradali.
  • Treno: 220-550 euro, a seconda della tratta, della categoria di viaggio e dell’anticipo con cui si acquistano i biglietti.
  • Aereo: 400-1.000 euro, con costi che aumentano sensibilmente per le destinazioni più richieste e per le prenotazioni effettuate a ridosso della partenza.
  • Traghetto con auto al seguito: 500-1.200 euro, con le tratte verso Sardegna e Sicilia che registrano i rincari più elevati durante il mese di agosto, soprattutto nelle settimane a ridosso di Ferragosto.

Sommando il costo del soggiorno e quello degli spostamenti, il budget necessario cresce rapidamente. Una famiglia che sceglie una vacanza di una settimana in stabilimento balneare può spendere mediamente tra 1.545 e 2.565 euro se viaggia in auto, tra 1.585 e 2.915 euro se sceglie il treno, tra 1.765 e 3.365 euro se vola e tra 1.865 e 4.125 euro se raggiunge la destinazione in traghetto con l’auto al seguito.

Per una vacanza di quindici giorni, il costo complessivo può superare facilmente i 4.000 euro e arrivare oltre i 5.000 euro quando la meta richiede uno spostamento in traghetto o in aereo durante il mese di agosto.

Le stime dell’Osservatorio Consumerismo mostrano come il costo dei trasporti stia incidendo sempre di più sulle scelte degli italiani. È anche per questo che aumentano i weekend, le vacanze brevi e la scelta di destinazioni più vicine, dove il peso del viaggio sul budget complessivo risulta più contenuto.

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Barbara Molinario

Barbara Molinario è giornalista ed esperta di comunicazione, con oltre venticinque anni di esperienza. Opinionista indipendente, interviene su temi legati alla sostenibilità, ai consumi e alla tutela dei consumatori. Collabora con numerose testate giornalistiche, agenzie stampa, web, radio e TV nazionali tra cui Tg1, Tg2, Tg3, Uno Mattina, Agorà, Restart, Mi Manda Rai3, Mattino 5, Tg Poste, e tante altre. Speaker radiofonica; esperta di moda e costume, è direttrice del magazine Fashion News Magazine. Segretaria generale dell’associazione Consumerismo no profit, si occupa di promozione dei diritti dei cittadini e sensibilizzazione sociale. È inoltre Presidente dell’associazione Road to green 2020, con cui promuove la sostenibilità ambientale attraverso il forum internazionale “La città del futuro” e il contest #roadtogreen, che valorizza artisti, designer e innovatori. Con il progetto Road to pink da voce alle donne ed è attivamente impegnata nella lotta contro la violenza di genere. Project manager, progettista di interventi per privati e bandi pubblici, opera nei settori dell’impresa e del sociale, sviluppando iniziative ad alto impatto culturale, ambientale ed educativo. È attivista nel campo della tutela e formazione dei minori, conta all’attivo progetti come Legal Love e Mangio dopo, che affrontano temi legati al benessere psico-fisico dei più giovani, collaborando con scuole e istituzioni pubbliche. Docente di comunicazione, ufficio stampa, pubbliche relazioni e organizzazione eventi, è amministratore della società DBG Management & Consulting srl ed è tra i soci fondatori del Convention Bureau Roma e Lazio. È stata per anni attiva nel sistema Confindustria. Tra le sue pubblicazioni e produzioni: Combattere il cyberbullismo. Riconoscere le Fake News. Gestire gli haters. Zero, il libretto interattivo contro lo spreco del cibo. Riciclare è un’arte; Sostenibilità nell’industria della moda, tra nuovi trend, falsi miti.

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