Cambia la TV – parte la Sardegna

Il webinar per guidare i consumatori verso la nuova TV

Il 15 ottobre 2021, ADICONSUM Sardegna organizza una Webinar On line per guidare i consumatori verso il passaggio alla nuova tv di seconda generazione.

L’intervista

Giorgio VARGIU, Presidente di ADICONSUM Sardegna, intervista:

• Luigi GABRIELE – esperto consumerista

• William NONNIS – esperto in innovazione digitale

Informazioni e consigli

Domande e risposte su:

• Cosa Cambia

• Quando cambia la TV

• Come affrontare il cambiamento: problemi e consigli

• I prezzi delle tv e dei decoder – I Bonus

I consumatori e i rappresentanti territoriali delle associazioni, potranno effettuare domande in diretta attraverso i commenti di Facebook.

Realizzato con i fondi del Ministero dello sviluppo economico, riparto 2020, nell’ambito dell’intervento della Regione Sardegna: «I BISOGNI DEI CONSUMATORI IN TEMPO DI COVID: INFORMAZIONE E FORMAZIONE, TUTELA E ASSISTENZA».

In collaborazione con Cittadinanzattiva Sardegna e Movimento Difesa del Cittadino di Cagliari