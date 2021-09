Come risolvere i problemi con il Green Pass

In queste settimane, dopo aver lanciato l’allerta sulle mancate ricezione del Green Pass nonstante la regolarità con le somministrazioni vaccinali, abbiamo ricevuto centinaia di segnalazioni dei cittadini.

Le vicende sono più o meno queste:

Buonasera, Non so più a chi scrivere, mille chiamate al 1500, alla regione Lazio ,asl, centro vaccinale ,medico, farmacia, email a Zingaretti a Speranza, a tutti! Niente nessuno sa risolvere il problema. Ho effettuato entrambe le vaccinazioni a roma la prima il 5/07 la seconda il 26/07 , l’unica cosa che sanno dirmi è che devo avere pazienza!!!! Abbiamo segnato nel giro di 4 giorni se non arriva niente richiami. ASSURDO è dal 6 agosto che aprono segnalazioni. Lunedi andrò a sporgere denuncia, mi stanno trattando con gli stessi diritti di una NOVAX ,quando io il mio dovere l’ho fatto…. Confido in voi .

…ho eseguito il ciclo vaccinale completo prima dise 22/05/2021 e seconda dose il 27/06/2021 a ……. provincia di Pordenone in Friuli Venezia Giulia, da allora dopo innumerevoli segnalazioni non riesco ad ottenere il greenpass non mi viene riconosciuta la seconda dose e non so più cosa fare e a chi rivolgermi mi potete aiutare? Grazie buona giornata….

“vi scrivo per segnalarvi la drammatica e paradossale situazione in cui mi ritrovo, mio malgrado, invischiata. Sono residente in Lombardia ma da qualche mese in vacanza in Calabria.

Lo scorso 18 agosto ho effettuato la seconda dose del vaccino anti Covid presso il poliambulatorio di …… (Cs) e, nonostante i numerosi solleciti, non risulta ancora emesso il green pass di cui ho assoluto e urgente bisogno. Ciò mi sta pregiudicando l’esercizio dei più elementari diritti e libertà: considerata la normativa vigente, infatti, non posso viaggiare né accedere a numerosi attività e servizi essenziali e rischio di non poter più rientrare a lavoro in presenza (sono un pubblico dipendente, attualmente in smart working). Ho sollecitato più volte il centro vaccinale ad emettere tale green pass ma gli addetti mi ripetono che hanno fatto tutto quello che rientrava nelle loro competenze; ho aperto numerose segnalazioni al numero nazionale 1500 ed inviato decine di solleciti al Ministero della salute… non ho risolto nulla. Leggo che ci sono migliaia di italiani nella mia stessa situazione da mesi, persone che come me hanno voglia di ricominciare a vivere nel massimo rispetto delle persone fragili, ma che come me rischiano di non poter più lavorare o accompagnare il proprio figlio al Museo. Non sapendo più a chi rivolgermi, richiedo cortesemente la Vostra assistenza per la tutela dei miei diritti. In attesa di riscontro, ringrazio e porgo Distinti saluti”

La procedura per tenativo di risoluzione

Riteniamo che siano migliaia le persone coinvolte, per questo abbiamo pensato di creare un gruppo di assistenza e supporto ai consumatori.

Nel frattempo prima di accedere al gruppo dei legali a cui passeremo le vostre segnalazioni, vi chiediamo di seguire questa procedura per il tentativo di risolvere autonomamente.

Procedura di help desk sul green pass

per i cittadini che hanno riscontrato problemi al ricevere il green pass, l’associazione consiglia di:

Provare a scaricare un nuovo codice di autenticazione al link https://www.dgc.gov.it/ spa/public/reqauth Contattare il call center dedicato 800 91 24 91 (in merito il call center è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, ma può richiedere lunghe attese); Scrivere un reclamo all’email cittadini@dgc.gov.it Rivolgersi al proprio medico di base o a un farmacista, essendo abilitati ad accedere direttamente all’anagrafe sanitaria e verificare la possibilità di richiedere nuovamente il green pass.

Se non avete risolto con questi 4 passaggi

Chiedete il supporto ai legali di Consumerismo ma abbiamo bisogno della vostra autorizzazione e il consenso per la privacy.

Qualora invece la problematica sia particolarmente complessa e dopo aver provato le quattro possibili soluzioni, potrà scriverci allegando i riferimenti ed autorizzandoci al trattamento dei dati personali utilizzando il form al seguente link:

Le chiediamo inoltre, di farci sapere se con queste indicazioni il problema sia stato o meno risolto (o se abbia trovato altre soluzioni) così da poter utilizzare queste informazioni per aiutare altri cittadini.

Restiamo a disposizione.

