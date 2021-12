Eletto il nuovo presidente di Federconsumatori

Ex segretario CGIL Sardegna

Nella riunione del Consiglio Direttivo della Federconsumatori Nazionale, tenutasi oggi al Centro Congressi Frentani, è stato eletto il nuovo Presidente della Federconsumatori, Michele Carrus, ex Segretario Generale CGIL Sardegna.

“I grandi cambiamenti in atto nella società e nell’economia, specialmente alla luce dei nuovi equilibri, e squilibri, determinati dalla pandemia, hanno ridisegnato una nuova domanda di tutela da parte dei cittadini. Il nostro primo impegno è dare risposte adeguate a questa richiesta, agendo sia sul versante della tutela individuale e collettiva, sia su quello della rappresentanza degli interessi dei cittadini consumatori e utenti, specialmente dei soggetti più deboli. – afferma Michele Carrus.

“Lavoreremo con impegno e dedizione affinché Federconsumatori si affermi sempre più quale interlocutore di riferimento per le istituzioni, le autorità, le forze politiche e sociali, per riportare in primo piano le esigenze ed il punto di vista dei cittadini consumatori e utenti nella definizione delle politiche di welfare e dei servizi pubblici locali, nelle scelte governative di carattere economico e finanziario, nella negoziazione e affermazione di nuove tutele.

Coltiveremo nel farlo ogni possibile sinergia con la confederazione e le altre associazioni che costituiscono il nostro riferimento e con le forze sociali e riformiste del Paese, nel quadro di marcata autonomia dagli enti e dalle imprese che da sempre ci contraddistingue”.