La Borsa della Spesa: le temperature alte favoriscono le produzioni estive – Zucchine in calo dell’11% in una settimana

Nuovo appuntamento con La Borsa della Spesa di BMTI e Italmercati, con il supporto di Consumerismo No Profit, per una guida a una spesa di stagione, conveniente e sostenibile.

Con le temperature che superano i 38 gradi, cresce la domanda di frutta e ortaggi di stagione da consumare crudi, tuttavia, i prezzi all’ingrosso tendono a calare grazie ad un acceleramento della produzione favorito dal clima.

Per quanto riguarda la frutta, le ciliegie italiane e spagnole sono quest’anno particolarmente convenienti e in calo del 21,8% rispetto ad un anno fa, infatti, le quotazioni all’ingrosso vanno da 2,50 euro/kg per i calibri medio-piccoli delle varietà comuni fino a 6,00 euro/kg per i calibri grandi e per le varietà di pregio come la Ferrovia e la Giorgia. Le pesche mostrano un leggero rialzo dopo un weekend con meno arrivi dalla Spagna: i prezzi vanno da 2,00 a 3,00 euro/kg, con il calibro maggiore sulla fascia più alta. I meloni sono stabili: il Retato si attesta tra 0,80 e 1,50 euro/kg a seconda della pezzatura mentre il liscio all’ingrosso è disponibile intorno a 1,80-2,00 euro/kg, con il prodotto di qualità superiore del Mantovano che può raggiungere i 3,00 euro/kg. Le albicocche sono in calo del 9,2% rispetto ad una settimana fa grazie al miglioramento qualitativo portato dal clima favorevole: si passa da prezzi di 3,00 euro/kg a un range tra 1,50 e 2,00 euro/kg per la maggior parte delle varietà, mentre la Pellecchiella, appena entrata in produzione, si attesta sui 2,20 euro/kg. Le angurie registrano un calo dell’11,5% in sette giorni e una produzione sostenuta: il prodotto laziale e siciliano va da 0,60 a 0,90 euro/kg mentre il prodotto della Lombardia Extra si attesta sui 1,80 euro/kg. Infine, i prezzi all’ingrosso della varietà senza semi vanno mediamente da 1,30 a 1,50 euro/kg.

Sul fronte degli ortaggi, le zucchine sono in piena stagione e presentano una domanda decisa e prezzi all’ingrosso in calo dell’11% rispetto alla scorsa settimana, intorno a 0,80 euro/kg; valore condiviso anche dalle melanzane ovali, mentre le varietà lunghe, prodotte soprattutto al Sud, superano 1,00 euro/Kg per via dei costi di trasporto, presentando una forbice di prezzo cha va da 1,20 a 1,50 euro/kg. I fagiolini sono scesi sensibilmente per l’aumento della produzione, con prezzi tra 3,00 e 4,00 euro/kg per il prodotto raccolto a mano. I cetrioli restano stabili intorno a 0,80 euro/Kg, con domanda regolare priva di particolari sussulti. I peperoni segnano il passaggio dalla produzione siciliana, ormai a fine ciclo e quindi più economica e qualità in calo, a quella laziale e del Nord Italia: il prezzo medio si attesta tra 1,30 e 1,50 euro/kg, ben al di sotto dei 3,00 euro/kg di un mese fa.

Passando al comparto ittico, questa settimana il bel tempo ha favorito il regolare svolgimento delle attività di pesca. Nei mercati all’ingrosso è possibile trovare le alici mediamente tra 2,50 e 3,00 euro/kg, con punte di 5,00-6,00 euro/kg per il prodotto di lampara di taglia maggiore. Abbondano i gamberi rosa, con la pezzatura grande tra 8,00 e 9,00 euro/kg e quella più piccola tra i 2,00 e i 3,00 euro/kg. La ricciola ha registrato un netto calo, passando da 24,00 euro/kg di qualche settimana fa a 18,00-20,00 euro/kg per il prodotto italiano pescato. Le cozze italiane restano stabili, con quotazioni medie intorno ai 3,00 euro/kg. Sempre conveniente il cefalo Lotregano, all’ingrosso sui 3,00 euro/kg. Si avvia, infine, alla conclusione la stagione del tonno rosso mediterraneo, con il prodotto italiano intorno ai 18,00 euro/kg.

Per quanto riguarda le carni, infine, restano stabili il petto di pollo e la fesa di tacchino, rispettivamente tra 7,70 e 8,10 euro/kg e tra 9,30 e 9,70 euro/kg. Infine, proseguono i ribassi per il prezzo all’ingrosso del quarto anteriore di vitellone, che si porta su livelli inferiori a quelli dell’anno precedente, con una forbice di prezzo che va da .6,47 a 6,57 €/kg.