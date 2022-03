Presentata la legge per istituire la giornata nazionale dei consumatori

I firmatari della proposta

In tema di diritti dei consumatori è stata presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge volta ad istituire in Italia la “Giornata nazionale dei diritti degli utenti e dei consumatori”. L’iniziativa vede come primo firmatario Simone Baldelli (Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori) e ha raccolto consensi trasversali tra i gruppi parlamentari presenti nella commissione, attraverso le firme di Maria Soave Alemanno (M5S), Salvatore Caiata (FdI), Alessandro Battilocchio (FI), Rina De Lorenzo (LeU), Sara Moretto (Iv), Patrizia Prestipino (Pd), Marco Rizzone (CI) e Federica Zanella (Lega).

La proposta è stata annunciata oggi alla Camera, nel corso dell’evento, organizzato dalla Commissione Consumatori, di celebrazione Giornata mondiale dei diritti dei consumatori, evento al quale hanno partecipato il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, il Viceministro al Mise, Gilberto Pichetto Fratin, Antitrust, Agcom, Consob, Autorità per la privacy, Art, Banca d’Italia, Ivass, Arera.

Il video del seminario

La proposta di legge

La proposta di legge è finalizzata ad istituire la “Giornata nazionale dei diritti degli utenti e dei consumatori”, con l’obiettivo di creare un appuntamento ufficiale, riconosciuto e permanente nel corso del quale promuovere informazione e consapevolezza sui diritti dei consumatori e degli utenti.

“Il 15 marzo è la Giornata mondiale dei diritti dei consumatori, una giornata nata per contribuire ad aumentare la consapevolezza globale e sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti e le esigenze dei cittadini consumatori nella ricorrenza del 15 marzo del 1962, quando l’allora presidente americano, John Kennedy, inviò un messaggio speciale al Congresso sul tema del potenziamento dell’attività di tutela dei diritti dei consumatori – ha spiegato oggi Simone Baldelli aprendo l’incontro alla Camera – A sessant’anni esatti da quel messaggio, il suo contenuto resta attuale e, dunque, celebrare questa giornata può divenire un’ulteriore occasione per ricordare e chiedere che i diritti di tutti i consumatori, come il diritto alla sicurezza, alla scelta, all’informazione e ad essere ascoltati, siano rispettati e garantiti”.

Rafforzare la difesa dei consumatori

“La macchina della tutela dei diritti dei consumatori in questo momento deve procedere con i motori al massimo, perché se è vero che da un lato tutti i cittadini sono consumatori e che le soluzioni migliori di medio e lungo periodo possono essere prodotte da una buona politica nazionale ed europea, capace di avere visione e realizzare scelte opportune su temi strategici, come le politiche energetiche, industriali o agricole, dall’altro c’è un lavoro complesso e costante su cui nessuno deve abbassare la guardia, e che anzi va coordinato e potenziato, per meglio tutelare ogni giorno i diritti dei nostri consumatori, i quali oggi devono essere messi nelle condizioni di non dover sprecare un solo euro dei loro risparmi o dei loro guadagni per colpa di truffe, raggiri o comportamenti scorretti”. Lo ha affermato il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e vicepresidente dei deputati azzurri, Simone Baldelli, nel corso dell’evento organizzato alla Camera dei Deputati per la celebrazione della Giornata mondiale dei diritti dei consumatori.

