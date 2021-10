Camera approva Commissione di inchiesta su consumatori e utenti

Nasce una commissione parlamentare per i consumatori

Plauso di Consumerismo No profit alla decisione della Camera di istituire una Commissione di inchiesta su utenti e consumatori.

“Finalmente arriva in Italia un organismo che si occuperà di politica dei consumatori affiancandosi all’attività delle autorità indipendenti come Antitrust e Agcom – spiega consumerismo- Nel nostro paese mancava proprio una istituzione politica che fungesse da raccordo tra il Governo e il mondo dei consumatori, con lo scopo di garantire la correttezza del mercato e realizzare una attività legislativa su temi consumeristici come bollette, banche, assicurazioni, trasporti, ecc.”.

“Ringraziamo per tale risultato l’On. Simone Baldelli, uno dei pochi politici che in questi anni si è distinto per una attività realmente a tutela degli utenti, e che aveva già promosso in Italia la legge sulla prescrizione breve delle bollette che ha salvato le tasche di migliaia di famiglie – prosegue Consumerismo– Con tale Commissione finalmente si colma un vuoto e i consumatori potranno godere di maggiori tutele e di un appoggio reale e non solo a parole da parte della politica e del Parlamento”.