Carburanti, il paradosso: 500 milioni di agevolazioni e soli 40.000 di multe

Comunicato congiunto Consumerismo No Profit e Adiconsum Sardegna: denunciata l'inefficacia dei controlli sui carburanti nel 2026. A fronte di 500 milioni di euro di agevolazioni, le multe ammontano a soli 40.000 euro. I presidenti Luigi Gabriele e Giorgio Vargiu chiedono interventi contro la speculazione reale e non solo sulla trasparenza formale dei prezzi.