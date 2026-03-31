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Carburanti, il paradosso: 500 milioni di agevolazioni e soli 40.000 di multe

Comunicato congiunto Consumerismo No Profit e Adiconsum Sardegna: denunciata l'inefficacia dei controlli sui carburanti nel 2026. A fronte di 500 milioni di euro di agevolazioni, le multe ammontano a soli 40.000 euro. I presidenti Luigi Gabriele e Giorgio Vargiu chiedono interventi contro la speculazione reale e non solo sulla trasparenza formale dei prezzi.

Foto di Luigi Gabriele Luigi Gabriele Invia un'email 31 Marzo 2026
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Roma, 31 marzo 2026 –  Consumerismo No Profit e Adiconsum Sardegna denunciano congiuntamente l’inefficacia del piano di contrasto alle anomalie sui prezzi dei carburanti nell’Isola e su tutto il territorio nazionale. Nonostante lo stanziamento governativo di circa 500 milioni di euro destinato alle agevolazioni e al contenimento dei costi, l’attività di controllo “a raffica” annunciata dal Presidente del Consiglio ha prodotto risultati sanzionatori irrisori: appena 40.000 euro di multe complessive.

Il divario tra le risorse pubbliche impiegate e le sanzioni irrogate solleva pesanti interrogativi sulla reale capacità delle istituzioni di incidere sulle dinamiche di mercato. In tutta Italia si segnalano aumenti pazzi di costi della logistica e i rincari dei pezzi di ricambio aggravano ulteriormente la spesa per le famiglie, il fallimento di questa strategia di monitoraggio appare ancora più evidente, riducendo l’intervento a un mero adempimento burocratico che non tutela il potere d’acquisto dei cittadini.

Il limite dei controlli: trasparenza contro speculazione

L’attuale sistema ispettivo, affidato alla Guardia di Finanza e ai funzionari ministeriali, si infrange contro un limite strutturale invalicabile: le verifiche si limitano alla “trasparenza”, ovvero alla corretta esposizione dei cartelli del prezzo medio e alla comunicazione dei dati al portale del Mimit. Resta totalmente esclusa l’area della speculazione vera e propria, che avviene a monte della filiera e riguarda la formazione del prezzo e i margini di profitto non giustificati dalle quotazioni internazionali del greggio.

Questa impostazione normativa punisce l’errore formale del gestore — spesso l’ultimo anello della catena e il più esposto — ma non ha gli strumenti per colpire le manovre finanziarie dei grandi intermediari. Il risultato è un’azione che non funge da deterrente e lascia spazio a rincari ingiustificati, rendendo vano il sacrificio economico dello Stato e il beneficio atteso dai consumatori sardi.

Le dichiarazioni dei Presidenti

Sulla vicenda è intervenuto il Presidente di Consumerismo No Profit, Luigi Gabriele, che ha evidenziato la natura parziale degli interventi: « Siamo di fronte a un’operazione di facciata: si annunciano inasprimenti straordinari, ma si continua a guardare solo la forma e mai la sostanza della speculazione. È necessario che il Governo sposti l’attenzione dalla semplice trasparenza dei cartelli a una vera indagine sui flussi finanziari della filiera petrolifera, per evitare che i 500 milioni di euro di agevolazioni alimentino i profitti degli intermediari anziché abbassare i costi alla pompa ».

Dello stesso avviso il Presidente di Adiconsum Sardegna, Giorgio Vargiu, che ha posto l’accento sulle peculiarità regionali: « In Sardegna i cittadini pagano un prezzo doppio per l’inefficienza di questi controlli. Non basta sanzionare chi dimentica di aggiornare un cartello; serve colpire chi specula sulla condizione di insularità e sui costi energetici. Chiediamo una riforma radicale degli strumenti sanzionatori e l’attivazione di una task force che verifichi i margini di guadagno lungo tutta la catena di distribuzione, altrimenti continueremo a vedere briciole di multe a fronte di montagne di profitti ingiusti ».

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Luigi Gabriele

Luigi Gabriele è un giornalista (iscritto all'ODG del Lazio) e comunicatore pubblico (iscritto all'associazione di categoria), con una solida expertise in relazioni istituzionali e comunicazione pubblica. La sua formazione accademica include una laurea in Scienze Politiche Universià Sapienza di Roma con indirizzo politico amministrativo e una specializzazione in affari regolatori, relazioni istituzionali e comunicazione pubblica. Dopo aver maturato diverse esperienze professionali in aziende e università, dal 2008 è attivamente impegnato nel sociale come attivista per la tutela dei consumatori. In questo ambito, ha ricoperto il ruolo di esperto e comunicatore pubblico per le principali organizzazioni del settore. Luigi Gabriele è un consulente stabile per i principali media italiani in materia di economia & consumi. La sua competenza è riconosciuta anche a livello istituzionale, essendo componente dei gruppi di lavoro sulla tutela del consumatore del Ministero dello Sviluppo Economico e avendo fornito consulenza specialistica a numerose commissioni parlamentari su testi legislativi riguardanti la protezione dei consumatori. Attualmente, è presidente di Consumerismo no profit, la lobby indipendente dei consumatori italiani. E' docente in comunicazione pubblica presso il Master di secondo livello in "Management e governance della pubblica amministrazione" dell'Università Niccolò Cusano. La sua carriera testimonia un impegno costante per l'informazione, la difesa dei diritti e la promozione della conoscenza. presidenza@consumerismo.it www.luigigabriele.it

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