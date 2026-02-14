EventiNotizieTurismo

Primato Ciociaria: tre Carnevali Storici nel palinsesto del Ministero della Cultura, Sora brilla nel trentennale

SORA: CARNEVALE STORICO PRESENTATO DAL PRESIDENTE DI CONSUMERISMO NO PROFIT, LUIGI GABRIELE “UN RITORNO ALLE RADICI PER RACCONTARE IL VALORE DEL CARNEVALE STORICO”

Foto di Redazione Redazione Invia un'email 14 Febbraio 2026
1 minuto di lettura
WhatsApp Image at

Dimensione del testo: A Reducir tamaño de fuente. A Restablecer tamaño de fuente A Aumentar tamaño de fuente.

Sora Città del Carnevale Storico festeggia un trentennale da primato, e alla conduzione della parata del 17 febbraio ci sarà quest’anno il presidente di Consumerismo No Profit, Luigi Gabriele, giornalista consumerista e volto noto dei principali palinsesti economici del Paese, che torna nella sua città natale per presentare la manifestazione assieme alla collega Ilaria Paolisso.

Il riconoscimento ufficiale del Ministero della Cultura, consacra quest’anno il Carnevale Storico di Sora come un’eccellenza nel panorama dei grandi eventi italiani. I festeggiamenti del trentesimo anniversario entreranno nel vivo martedì 17 febbraio, a partire dalle ore 15.00, trasformando la città nel cuore pulsante della tradizione laziale.

WhatsApp Image at
Carnevale storico di Sora ed 2026

WhatsApp Image at

“Poter condurre il Carnevale della mia città, proprio nell’anno del suo trentennale e del riconoscimento ministeriale, è un’emozione che va oltre l’aspetto professionale. È un omaggio ai miei concittadini e una sfida culturale: inquadrare questa parata storica in un contesto in cui la tradizione non è un ricordo ma un’esperienza viva e attrattiva. Sora dimostra che, quando c’è allineamento tra visione amministrativa e radici popolari, la cultura diventa il primo vero investimento economico del territorio, e un ringraziamento va al sindaco Luca Di Stefano, che ha saputo generare aggregazione sociale e un indotto economico reale e sostenibile”.

WhatsApp Image at
Elenco carnevali storici finanziati nel 2025 dal MIC

“I dati della graduatoria ministeriale 2025 delineano un primato straordinario per il territorio: la Provincia di Frosinone si posiziona come una delle zone a più alta densità di eccellenze carnascialesche in Italia, contando ben 3 manifestazioni storiche riconosciute (Frosinone, Sora e Pontecorvo). Un numero che eguaglia province come Oristano e Matera, superando la quasi totalità delle altre province italiane e confermando la Ciociaria come il vero baricentro del Carnevale nel Lazio” – conclude Gabriele.

STAMPA QUESTO ARTICOLO
Foto di Redazione Redazione Invia un'email 14 Febbraio 2026
1 minuto di lettura

Leggi anche:

comunicato stampa

Molfetta e Cosenza, due nuovi Sportelli +TUTELA con professionisti NoiENergia

13 Febbraio 2026
devansee brown

Braun Skin i-Expert: libera dai peli per due anni. Vero o falso?

13 Febbraio 2026
WhatsApp Image at

Terzo settore, più che attivisti servono manager

8 Febbraio 2026
freestocks photos audio

Sanremo: festival delle multinazionali o la culla del Talento?

7 Febbraio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
RICHIEDI ASSISTENZA