Primato Ciociaria: tre Carnevali Storici nel palinsesto del Ministero della Cultura, Sora brilla nel trentennale

Sora Città del Carnevale Storico festeggia un trentennale da primato, e alla conduzione della parata del 17 febbraio ci sarà quest’anno il presidente di Consumerismo No Profit, Luigi Gabriele, giornalista consumerista e volto noto dei principali palinsesti economici del Paese, che torna nella sua città natale per presentare la manifestazione assieme alla collega Ilaria Paolisso.

Il riconoscimento ufficiale del Ministero della Cultura, consacra quest’anno il Carnevale Storico di Sora come un’eccellenza nel panorama dei grandi eventi italiani. I festeggiamenti del trentesimo anniversario entreranno nel vivo martedì 17 febbraio, a partire dalle ore 15.00, trasformando la città nel cuore pulsante della tradizione laziale.

“Poter condurre il Carnevale della mia città, proprio nell’anno del suo trentennale e del riconoscimento ministeriale, è un’emozione che va oltre l’aspetto professionale. È un omaggio ai miei concittadini e una sfida culturale: inquadrare questa parata storica in un contesto in cui la tradizione non è un ricordo ma un’esperienza viva e attrattiva. Sora dimostra che, quando c’è allineamento tra visione amministrativa e radici popolari, la cultura diventa il primo vero investimento economico del territorio, e un ringraziamento va al sindaco Luca Di Stefano, che ha saputo generare aggregazione sociale e un indotto economico reale e sostenibile”.

“I dati della graduatoria ministeriale 2025 delineano un primato straordinario per il territorio: la Provincia di Frosinone si posiziona come una delle zone a più alta densità di eccellenze carnascialesche in Italia, contando ben 3 manifestazioni storiche riconosciute (Frosinone, Sora e Pontecorvo). Un numero che eguaglia province come Oristano e Matera, superando la quasi totalità delle altre province italiane e confermando la Ciociaria come il vero baricentro del Carnevale nel Lazio” – conclude Gabriele.