Etica energetica, Consumerismo assegna il Rating a Noi Energia alla Camera dei Deputati

Durante l’evento Etica Energetica, nella Sala del Cenacolo, il riconoscimento consegnato da Consumerismo a un’azienda che ha scelto trasparenza, responsabilità e tutela dei consumatori

Nel cuore delle istituzioni, nella Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati, si è svolta la cerimonia di consegna del Rating Consumerismo a Noi Energia, in occasione dell’evento Etica Energetica, alla presenza di esponenti del mondo politico, del settore energetico e delle associazioni impegnate nella tutela dei cittadini.

A consegnare il riconoscimento è stato Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo, che ha voluto premiare un percorso aziendale fondato su correttezza, consapevolezza e rispetto del consumatore.

Noi Energia è la prima azienda italiana a essere riconosciuta come 100% etica, certificata da Consumerismo no profit con il rating Consumerismo for reseller e, al tempo stesso, in possesso anche della certificazione Assium. Un doppio riconoscimento che testimonia una scelta precisa, quella di operare in un mercato complesso come quello dell’energia puntando sulla trasparenza e sulla fiducia, piuttosto che su pratiche aggressive o opache.

Il Rating Consumerismo assegnato a Noi Energia si basa su un’analisi approfondita che ha preso in esame tre aree chiave, la contrattualistica, la gestione del cliente e l’affidabilità operativa. La valutazione attribuita è di due stelle, con giudizio “Affidabile”, e avrà validità fino al 30 novembre 2028.

Nel giudizio finale, Consumerismo ha riconosciuto che NoiEnergia S.r.l. si è dimostrata attenta al rispetto dei diritti dei consumatori e orientata al miglioramento costante dei processi di caring. L’azienda si è distinta positivamente sui temi della chiarezza, della fiducia, dell’etica operativa e dell’impegno sociale. Particolarmente apprezzate sono state sia la capacità di intervento sulle criticità rilevate dall’associazione sia la proattività dimostrata nel confronto tempestivo e risolutivo.

Il risultato conseguito, considerata la dimensione aziendale e il business model adottato, viene valutato come un esito tendente all’eccellenza. Le lievi criticità emerse sono state ricondotte a logiche di sistema interno più che a una mancanza di volontà aziendale. In questo quadro, Consumerismo identifica NoiEnergia S.r.l. come un soggetto pienamente affidabile del mercato, con una chiara tendenza al miglioramento orientata al raggiungimento di livelli sempre più elevati.

Nel corso dell’evento, Saverio Bufi, per Noi Energia, ha risposto alla domanda su cosa significhi oggi assumersi una responsabilità così rilevante: “Essere certificati da Consumerismo rappresenta un impegno quotidiano, costruito nel tempo, che riguarda il modo di stare sul mercato e di relazionarsi con le persone. La fiducia dei clienti è un elemento centrale e la vendita deve avvenire in maniera etica, creando valore sia per l’impresa sia per il consumatore. Un equilibrio che può esistere solo se entrambe le parti vincono.”

Il commento di Giovanni Riccobono, direttore generale Consumerismo: «Il riconoscimento assegnato a Noi Energia conferma il valore di un percorso imprenditoriale fondato su correttezza, trasparenza e attenzione concreta ai diritti dei consumatori. Il Rating Consumerismo premia aziende che dimostrano, nei fatti, di saper coniugare qualità del servizio, affidabilità operativa ed etica.»

Il commento di Giulio Pastore, responsabile degli sportelli +Tutela e delegato regione Puglia Consumerismo: «Da delegato Consumerismo per la Puglia è una grande soddisfazione vedere premiata un’azienda del nostro territorio che ha scelto di mettere al centro etica, chiarezza e rispetto dei consumatori. È un segnale positivo per la regione e un esempio concreto di come si possa fare impresa in modo responsabile.»

A chiudere il momento di consegna, le parole semplici e dirette di Luigi Gabriele, che ha voluto sintetizzare il senso del riconoscimento con un incoraggiamento pubblico, un “Bravi! Noi Energia!” rivolto a un’azienda che ha dimostrato come l’etica possa essere una leva concreta di credibilità e sviluppo nel mercato energetico.

Il Consumerismo Rating è una valutazione del livello di attenzione delle aziende nei confronti dei consumatori, effettuata da Consumerismo no profit APS sulla base del risultato di un’indagine indipendente. Consumerismo ricorda che i clienti di NoiEnergia possono segnalare eventuali anomalie o criticità utilizzando l’apposito modulo dedicato o scrivendo all’indirizzo segnalazioni@consumerismo.it.

