Garante Privacy: Consumerismo chiede dimissioni dei vertici dell’autorita’

L’associazione Consumerismo No Profit chiede formalmente le dimissioni immediate dell’intero collegio del Garante per la protezione dei dati personali.

“I recenti fatti di cronaca hanno determinato una totale assenza di credibilità istituzionale che rende impossibile immaginare che i vertici dell’Autorità possano conservare l’indipendenza e la lucidità necessarie per operare in nome e per conto dei consumatori – spiega il presidente Luigi Gabriele – La gravità degli eventi emersi compromette irreparabilmente il mandato istituzionale di un organismo che dovrebbe fungere da baluardo di libertà e democrazia, ma che oggi appare privo dell’autorevolezza necessaria per agire come arbitro super partes. Non si tratta di una questione politica ma di salvaguardia della funzione stessa dell’Autorità, poiché la tutela dei cittadini richiede una dirittura morale e una trasparenza che le attuali circostanze hanno precluso, rendendo necessario un passo indietro per ripristinare un’etica pubblica fondata sulla reale difesa dell’interesse collettivo” – conclude il presidente di Consumerismo No Profit.