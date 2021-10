Arriva a Roma l’ufficio europeo dei consumatori

Nasce a Roma



L’evento si terrà presso la sede di PROGEU – Progress in European Union e si svolgerà in modalità open day, con la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni del territorio. La finalità dell’evento è quella di presentare le attività che il Centro offrirà per adempiere al suo ruolo di ponte tra il territorio della Città Metropolitana di Roma e l’Unione Europea. Nel corso del suo mandato il Centro svolgerà infatti attività di informazione e coinvolgimento in relazione a tutte le priorità dell’UE, con particolare riguardo ai temi della transizione verde e digitale.

Ospiti istituzionali:

Vito Borrelli, Vicedirettore della Rappresentanza italiana della Commissione europea; Roberta Lombardi, Assessora Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione Lazio;

Brando Benifei, Eurodeputato (in collegamento online);

Fabio Massimo Castaldo, Eurodeputato (in collegamento online);

Fabrizio Strada, Perlamento Europeo in Italia;

Anna Conticello, Project Manager del Creative Europe Desk Italia – Ufficio Cultura – MiBAC.

Parteciperanno:

Sapienza Università di Roma, Eurispes, Europe Direct Roma Tre, Consumerismo, Movimento Difesa del Cittadino Lazio, Euroconsumatori, Comune di Pomezia, Erasmus Student Network Italia, Movimento Difesa del Cittadino LazioLiceo Cannizzaro, CrowdAid e altre organizzazioni del territorio e la stampa locale.

Gli os p iti istituzionali saranno presenti tra le ore 11:00 e le ore 13:00.

