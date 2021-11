Arrivano bracciale e medaglietta(pet) salvavita

Con la pandemia la casa e la vita familiare sono tornate ad essere al centro della vita quotidiana. Come conseguenza del lockdown prima, e delle restrizioni sociali poi, abbiamo riscoperto il piacere di stare tra le mura domestiche e l’importanza di dedicare tempo e attenzione a se stessi e agli affetti più cari, inclusi gli animali, che si sono rivelati una compagnia ancora più preziosa in questo periodo difficile.

Pe questo Audens presenterà il bracciale salvavita AIDme e la medaglietta per animali AIDmyPET in occasione di Dentrocasa Expo 2021 di Brescia, la fiera evento dedicata al design, all’arredamento, ai complementi, ai servizi per la casa e all’outdoor. Due gli appuntamenti: 27-28 novembre e 3-4-5 dicembre, in entrambi i casi al Brixia Forum di via Caprera.

Home working, design e sostenibilità sono le tre parole d’ordine di questa ottava edizione della manifestazione, che raccoglie le migliori soluzioni per la casa e la qualità dell’abitare. Non solo: sulla scia della pandemia, Dentrocasa Expo fa sua le mutate esigenze del pubblico, aprendosi a un ventaglio di proposte in linea con i nuovi stili di vita.

Numerosi i seminari organizzati per offrire spunti e suggerimenti: l’amministratore delegato di Audens Monica Cerin interverrà domenica 5 dicembre, dalle 11.00 alle 12.00 ricordando che “Per la salute ci vuole polso!”.

Il bracciale salvavita AIDme

E’ questo il messaggio che accompagna l’idea di AIDme, il bracciale salvavita che permette di portare sempre con sé i dati sanitari necessari in caso di emergenza. Chiunque può leggere le informazioni in esso contenute (dati personali, gruppo sanguigno, allergie, intolleranze, farmaci, medico curante, numeri telefonici dei familiari, esami e certificati medici), avvicinando il proprio smartphone dotato di lettore NFC. Un semplice gesto, che può servire a salvare una vita nel momento del bisogno. Leggero e confortevole da indossare, AIDme è realizzato in materiale ipoallergenico, resistente all’acqua ed è totalmente made in Italy.

La medaglietta per animali AIDmyPET

Per la salute e la tutela degli amici a 4 zampe Audens ha invece pensato ad AIDmyPET, un’innovativa medaglietta resistente all’acqua che, come il bracciale salvavita AIDme, utilizza il TAG AIDNFC come metodo di trasmissione dati a chiunque abbia uno smartphone abilitato. Patrocinata da ENPA (Ente Nazionale per la Protezione degli Animali) per la sua alta utilità medico-sociale, contiene le informazioni sanitarie e i contatti di emergenza relativi all’animale che lo indossa, visibili in caso di necessità a chiunque avvicini il proprio dispositivo cellulare al logo impresso sulla superficie, senza il bisogno di scaricare alcuna APP specifica. Nella semplicissima interfaccia di AIDmyPET è possibile inserire una grande quantità di dati utili, tra cui i numeri di telefono del proprietario, le patologie, le allergie, il veterinario di fiducia e molto altro. Chiunque può leggere il contenuto della medaglietta e avere a disposizione i dati per effettuare un intervento veterinario mirato oppure per ritrovare il padrone in caso di smarrimento dell’animale.

Libro “ARTÙperTU con Enrica al Museo”

Non solo. La medaglietta ha ispirato un progetto solidale quale il libro “ARTÙperTU con Enrica al Museo”, una storia fantastica scritta dal giornalista Andrea Bertuzzi, che si propone di infondere a bambini e ragazzi una maggiore attenzione alla salute e sicurezza degli amici a quattro zampe. Ha quindi lo scopo di sensibilizzare su importanti temi legati al mondo degli animali, quali l’atto di responsabilità che comporta l’adozione o l’acquisto di un cane o di un gatto, l’importanza delle cure veterinarie, la tutela e la sicurezza degli animali da compagnia, la lotta all’abbandono, il pericolo del randagismo. I personaggi esistono davvero: il protagonista principale è Artù, un golden retriever con migliaia di follower su Instagram (@artupertu_official). Un giorno viene rapito, ma riesce a sfuggire ai sequestratori: vagando da solo per Milano, arriva al Museo dove conosce la saggia gatta Enrica, che vive realmente al suo interno. Lo aiuterà a ritrovare la sua famiglia, grazie all’intervento del Direttore e alla medaglietta salvavita AIDmyPET. Realizzato in collaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano e con il sostegno del Presidente ANMVI, Dr. Marco Melosi, il ricavato delle vendite del libro viene devoluto all’ENPA (Ente Nazionale per la Protezione degli Animali) per le adozioni a distanza.