Legal Love – Tommaso Cai (SIA) , urge aprire il capitolo “educazione sessuale”

Road to green 2020 ha presentato, lo scorso 1° marzo, “Legal Love”. Un progetto educativo nato da un’idea del Presidente di Road to green 2020 Barbara Molinario e dell’Avv. Marina Condoleo con il patrocinio del Ministero della Cultura, di Consumerismo, di Borsa Merci Telematica Italiana BMTI e di Metro News; con il sostegno del Ministero della Salute.

La conferenza di lancio, che ha visto la partecipazione di professionisti del mondo sanitario e delle istituzioni, si è tenuta presso l’Auditorium “Cosimo Piccinno” – Ministero della Salute.

Il Dott. Tommaso Cai, Segretario Generale dell’Organizzazione Andrologi SIU, è intervenuto nella presentazione del progetto, dando ai ragazzi presenti informazioni fondamentali.

“Negli anni ’80 c’era la paura dell’AIDS ed era impensabile avere rapporti occasionali perché si rischiava di morire. Oggi, per fortuna, ciò non accade più. La malattia viene curata. Ma questo a cosa ha portato? Ad una diseducazione al valore della sessualità. Vediamo dei dati: sono palesi.”

Continua affermando che la scuola ha un ruolo importante in questa rieducazione, come anche le numerose associazioni e progetti, tra cui Legal Love.

Secondo il Dott. Cai bisogna salvaguardare la coppia e la salute sessuale, fornendo messaggi chiari.

Parlando dell’igiene, nei paesi in cui si pratica la circoncisione rituale, come ad esempio i paesi islamici, il problema di HPV è zero. La circoncisione, infatti, è una pratica anche d’igiene e non vi è trasmissione di virus. Ci si è spostato, poi, sul tema dell’obesità facendo l’esempio degli Stati Uniti dove il tasso di mortalità causato dal tumore alla prostata è molto più alto rispetto a pazienti asiatici. Tutti questi dati ci fanno capire quanti fattori ci siano da valutare per avere uno stile di vita sano.

“Voi ragazzi dovete INFORMARVI e noi, come istituzioni, dobbiamo darvi gli strumenti. Nelle donne, per esempio i ginecologi insegnano l’autopalpazione del seno che è una pratica fondamentale. I maschi dovrebbero, invece, farlo al testicolo perché riuscire a notare un nodulo in una fase precoce è un esempio chiaro di vittoria della prevenzione”.