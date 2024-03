Longevità: scenziati ed esperti, si riuniscono a Milano dal 14 marzo

Siamo entusiasti di annunciare il Milan Longevity Summit, l’evento globale più significativo nel campo della medicina della longevità, che avrà luogo a Milano dal 14 al 27 marzo 2024. Presentato lo scorso 29 gennaio nella sala stampa della Camera dei Deputati dal Dott Nicola Marino, Direttore della Fondazione Aeon, e Viviana Kasam di BrainCircle Italia, il Summit si pone come un’occasione straordinaria non solo per il settore ma anche per posizionare l’Italia come leader scientifico a livello internazionale.

Il 21 marzo: premiazione delle personalià

La giornata inaugurale, prevista il 21 marzo presso il Comune di Milano, vedrà la premiazione di personalità distinte in vari campi, quali Liliana Segre, Carlo Sini, Silvio Garattini, Giuseppe Guzzetti, Piero Bassetti e Natalia Aspesi.

La realizzazione di questo evento è frutto dell’impegno di Viviana Kasam, fondatrice di BrainCircle Italia, e della collaborazione di molteplici entità. Il Summit, che si terrà in diverse location della città, unirà ricercatori, economisti, investitori e aziende biotecnologiche in un dialogo costruttivo sulle frontiere della longevità e sulla prevenzione dell’invecchiamento.

Il 26 marzo: l’evento “Revolution: l’Italia al Centro del Cambiamento”

Nell’ambito di questo summit, il 26 marzo, presso il MEET Center di Milano, avrà luogo un evento organizzato dalla Fondazione Aeon, denominato Longevity Revolution: l’Italia al Centro del Cambiamento . Questa giornata vedrà la partecipazione di ricercatori, clinici e

istituti di ricerca, nonché di esponenti istituzionali, rappresentanti ministeriali e dirigenti d’alto livello di rilevanti aziende del settore. Il focus sarà sulle sfide e le opportunità che emergono dalla ricerca nel campo della longevità, tenendo conto dei cambiamenti demografici, epidemiologici e socio-culturali.

Dopo moda e design, arriva la longevità

Con l’intento di emulare l’eco mondiale delle settimane della moda e del design milanesi, il Milan Longevity Summit si propone di attirare le istituzioni scientifiche e accademiche più rinomate. Oltre settanta tra i più illustri scienziati del settore della longevità, inclusi nomi del calibro di David Sinclair, Juan Carlos Izpisua-Belmonte, Luigi Ferrucci e molti altri, si riuniranno per discutere di ricerca all’avanguardia con l’obiettivo di rallentare il processo di invecchiamento, ridisegnare il concetto di tempo e contestare le convenzioni sull’età, attraverso un approccio interdisciplinare che coinvolge politiche di welfare, economia e organizzazione sociale.

L’evento rappresenta un traguardo cruciale per il nostro Paese, come sottolineato dal Dott. Nicola Marino: “Il Milan Longevity Summit offre una preziosa opportunità per promuovere l’Italia come modello di studio internazionale nel campo della longevità, rafforzando il legame tra salute, aspettativa di vita e sviluppo nazionale, in risposta ai trend demografici attuali.”

Gli argomenti del summit

Il Summit di quest’anno coprirà una vasta gamma di argomenti di grande attualità, tra cui biomarcatori dell’invecchiamento, l’impiego di algoritmi di intelligenza artificiale nella vita quotidiana e strategie essenziali per un invecchiamento di qualità. Importanti discussioni tratteranno anche l’accesso alla prevenzione e il ruolo chiave degli stakeholder istituzionali, con la partecipazione di figure di spicco come le ex Ministre Elsa Fornero ed Elena Bonetti, e CEO di Technogym, UniSalute e Federfarma, tra gli altri.

La discussione su un invecchiamento sano e un ecosistema innovativo sarà arricchita dalla presenza del già Ministro Giovanni Tria, il Rettore dell’Università Bocconi Francesco Billari, il Presidente della Fondazione Cariplo Giovanni Azzone e l’architetto Stefano Boeri, il Colonnello ed astronauta Walter Villadeitra, tra gli altri.

Per maggiori informazioni e per consultare il programma completo, visitate il sito ufficiale: www.milanlongevitysummit.org