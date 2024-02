Nuovo anno, nuovi prodotti nel paniere Istat. Quali sono gli aggiornamenti del 2024? Ecco i prodotti più strani

“La salute sembra essere una delle principali preoccupazioni relative allo stile di vita del 2024” racconta Barbara Molinario, Segretario Generale di Consumerismo “lo notiamo dall’ingresso nel paniere di piccoli elettrodomestici quali deumidicatori, purificatori d’aria e dello scaldaletto elettrico. Nell’ambito domestico vediamo anche l’ingresso della lampadina smart e del pavimento laminato. Mens sana in corpore sano, anche in relazione all’ingresso nel Paniere di corsi sportivi di tennis, padel, acquagym, calcio e calcetto. In generale, la cura della persona rappresenta un grosso pilastro, con consumi consolidati fra i quali entrano anche le piastre per capelli ed i rasoi elettrici. Tutto questo si contrappone, però, alla febbre per i ristoranti All You Can Eat di stampo asiatico. Cibo a volontà, ad un piccolo prezzo… che sicuramente non si traduce in cibo di qualità o sano. In ambito alimentare appare l’uva precoce Victoria, una cultivar di uva con semi che viene prodotta soprattutto in Puglia e Sicilia; e poi un piccolo mistero: avete mai sentito parlare della mela Kanzi prima di oggi? Eppure questa mela commercializzata dai consorzi altoatesini Vog e Vip entra a gran voce nel paniere Istat 2024.” Conclude Molinario.

Cos’è il paniere Istat?

Si tratta di uno strumento creato nel 1928 e utilizzato per monitorare i prezzi di beni e servizi. Viene aggiornato ogni anno e riesce a darci una precisa diapositiva dell’evoluzione dei consumi degli italiani. L’Istat, per i suoi calcoli, utilizza indici che hanno diverse finalità.

Il primo paniere Istat era composto da soli venti prodotti, prevalentemente alimentari. Dal secondo aggiornamento, vengono introdotti anche beni di consumo come energia, gas e legna. Il paniere descrive la storia e l’evoluzione della nostra società, dei nostri bisogni e delle nostre abitudini. Col passare del tempo, infatti, vediamo l’ingresso di beni come televisione, auto, make up, permanenti dal parrucchiere o scarponi da sci.

Come sono cambiate le abitudini e lo stile di vita degli italiani? Ce lo dice il paniere!

Food: Fino al 1970 i prodotti più acquistati dagli italiani erano farina gialla, strutto, lardo e sciroppo. Dal 1990 al 2020 non mancavano nel carrello della spesa cracker, carne in scatola e prodotti surgelati. Negli ultimi tre anni, lo stile di vita diventa più salutare con preparati vegetariani o vegan, bevande vegetali, birra analcolica e insalate confezionate.

Homestyle: Se fino al 1970 i beni più acquistati erano carbone vegetale, legna da ardere e tela per le lenzuola, a partire dagli anni ’90 arrivano elettrodomestici come freezer, macchine da cucire e lucidatrici. Negli ultimi tre anni vanno per la maggiore macchine impastatrici, centrifughe e macchi da caffè in cialde o capsule

Comunicazione: Siamo passati da francobolli e telegrammi (fino agli anni ’70) ai gettoni telefonici degli anni ’90. Gli anni 2000 vedono l’ingresso dei servizi internet e degli smartphone.

Salute ed igiene: Sono ormai i tempi dei nostri nonni quelli dell’olio di ricino, della tintura di iodio o del purgante salino. Gli anni ’90 segnano l’ingresso dei biberon, del termometro e delle iniezioni 5 ml. Con la pandemia entrano a far parte del paniere le mascherine chirurgiche. Altri prodotti del paniere della nostra epoca contemporanea sono i test di gravidanza, gli apparecchi acustici ed i pannoloni.

Paniere Istat – Fun Facts